Als das Remake von Final Fantasy 7 angekündigt wurde, hatte so mancher Xbox-Gamer einen Kloß im Hals. Es scheint so, als würde Final Fantasy 7 nicht für die Xbox One erscheinen. Allerdings wurde damals nur von einem „Konsolendebüt“ auf der PS4 gesprochen, was von einer damaligen Zeitexklusivität herrühren könnte.