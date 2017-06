A Plague Tale Innocence – So viele Ratten

Das französische Studio Asobo hat heute zusammen mit Focus Home Interactive einen ersten Trailer für ihr Projekt A Plague Tale: Innocence veröffentlicht, dass erstmals im Januar 2017 angekündigt wurde.

A Plague Tale: Innocence wird für PC, Xbox One und PS4 erscheinen. Viel ist zu A Plague Tale: Innocence bislang nicht bekannt. Was bekannt ist, ist die Tatsache, dass es euch in das Jahr 1349 versetzen wird. In eine französische Stadt, in der Amicia und ihr jüngerer Bruder Hugo von der Inquisition verfolgt werden.

Umzingelt von tausenden von Ratten, die nur vor Feuer und Licht zurückschrecken, müssen die beiden Geschwister um ihr Überleben kämpfen. Wann A Plague Tale: Innocence erscheint ist noch nicht bekannt.