A Walking Dead A New Frontier – Season drei bekommt bald schon sein Finale

Fans von The Walking Dead warten bereits unter Hochspannung auf den Release von Season drei von Telltale, und so lange müssen wir nicht mehr warten.

Via Twitter gab Telltale bekannt, dass The Walking Dead A New Frontier Season drei am 30. Mai erscheinen wird. Einen Trailer zur finalen Season soll es bereits in der nächsten Woche geben, wie Telltale ebenfalls verriet.

Season drei ist das Final von A New Frontier und könnte wieder sehr auf die Emotionen vieler Spieler drücken.