A Way Out – Ein ungleiches Paar

Das schwedische Entwicklerstudio Hazelight ist im Grunde nur für Brothers: A Tale of Two Sons bekannt. Ein Indietitel, der damals für viel Aufmerksamkeit sorgte. Jetzt hat das Studio aber mit A Way Out einen deutlich größeren Titel in Arbeit.

Mit EA als Publisher zeigt Hazelight welches Talent in ihnen steckt und veröffentlichte einen ersten, eindrucksvollen Trailer auf der EA Play. A Way Outist ein Coop-Titel der Anfang 2018 für PC, Xbox One und PS4 erscheinen wird.

Während ihr zu Beginn in A Way Out einen Ausbruch aus dem Gefängnis plant, ist euer Abenteuer damit aber noch lange nicht beendet. Es geht um Erkundung, Action und noch mehr Action. Ähnlich wie GTA, werdet ihr es mit Gesetzeshütern aufnehmen müssen, um eure Interessen zu wahren.

A Way Out kann auch im guten alten Split-Screen gespielt werden, wobei beide Helden des Spiels etwas komplett Anderes erleben können und sehen werden. Den ersten Trailer zu A Way Out wollen wir euch nicht vorenthalten: