A Way Out – Gold für die Häftlinge

Viele Spieler haben sich den 23. März schon lange im Kalender markiert. An diesem Tag kommt das Coop-Spiel A Way Out auf den Markt.

Entwickler Hazelight Studios hat jetzt gute Nachrichten via Twitter verteilt. Dort verriet das Unternehmen jetzt ganz offiziell, dass A Way Out offiziell den Goldstatus erreicht hat. Das bedeutet, dass die Entwicklung abgeschlossen ist – sofern das heutzutage möglich ist – und sich auf dem Weg ins Presswerk ist; sofern heutzutage noch jemand Disks verwendet.

A Way Out zeigt die Geschichte zweier Häftlinge, die ihre Zeit hinter schwedischen Gardinen auf nicht ganz legale Weise beenden wollen. Dabei hat jeder der beiden Mitstreiter seine ganz eigene Geschichte und Vorgehensweise.