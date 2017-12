A Way Out – Zusammen mit nur einer Kopie des Spiels

Das Coop-Spiel A Way Out hat schon seit vielen Monaten die Aufmerksamkeit der Gamerwelt. Ein Spiel, das Coop zum Zentrum des Gameplay gemacht hat.

Um aus dem Gefängnis auszubrechen, müssen die beiden Helden des Spiels zusammenarbeiten und das auf nicht immer die sanfteste Art und Weise. Das Wort Coop hat bisher immer vorausgesetzt, dass beide Gamer das Spiel besitzen, doch Josef Fares hat via Twitter für Klarheit gesorgt.

Dort bestätigte er, dass A Way Out selbst dann zusammengespielt werden kann, wenn nur einer von zwei Freunden eine Kopie des Titels besitzt. Diese Meldung ist nicht auf einen lokalen Coop-Einsatz ausgelegt, sondern tatsächlich für Online-Gaming.

Ob diese Entscheidung schon immer Teil der Entwicklung war oder EA jetzt an Image-Schadensbegrenzung arbeitet, sei einfach mal in den Raum gestellt.

If you wanna play #AWayOut with your friend online, you only buy one copy. #FuckBuyingTwoCopies

— Josef Fares (@josef_fares) December 11, 2017