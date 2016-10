ABZU – Erscheint auf Disk Anfang 2017

Als 505 Games den Titel Abzû veröffentlicht hat, war die Aufmerksamkeit vieler Fans ganz auf eben jenes Spiel gerichtet. Jeder, der eine Xbox One sein Eigen nennt, durfte aber noch nicht in die Tiefen der See abtauchen, doch im nächsten Jahr wird sich auch das ändern.

Abzû wird auf Disk erscheinen. Schon im Januar 2017 erscheint Abzû für Xbox One und PS4 auf Disk. Xbox One Gamer dürfen sich zusätzlich auf Hintergrundbilder für ihr Xbox One Dashboard freuen, die ihr auf der Disk selbst findet.

Wie tief muss man für ABZU in die Tasche greifen? Für 20 Euro ist die Disk dann Euer. Wann genau im Januar ABZU für Xbox One und PS4 erscheint hat 505 Games noch nicht verraten.

