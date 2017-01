Ace Combat 7 Skies Unknown – Erscheint für PC und Xbox One

Pressemeldung – Bandai Namco Entertainment Europe gibt heute bekannt, dass das langerwartete Ace Combat 7: Skies Unknown auch für Xbox One und STEAM erscheinen wird. Ace Combat 7: Skies Unknown wurde bereits vor einiger Zeit für PlayStation 4 angekündigt und steckt Spieler einmal mehr in die Cockpits moderner Kampfflugzeuge.

Man darf auf unerbittliche Luftschlachten gespannt sein, die mit einer fotorealistischen Optik, erbarmungslosem Gekeile und unzähligen authentischen und futuristischen Fluggeräten begeistern werden. Komplettiert wird das Spektakel durch eine fesselnde Storyline.

Ace Combat 7: Skies Unknown wird vom hauseigenen, in Tokyo, Japan, ansässigen Project AcesTeam von Bandai Namco Entertainment Inc. entwickelt. Die Entwicklung fußt auf der Unreal Engine 4 und bedient sich einem einzigartigen und brandneuen dynamischen Feature. In Ace Combat 7: Skies Unknown verschmilzt der neueste Entwicklungsgrad der Grafik-Engine mit der Leistungsfähigkeit der aktuellsten Konsolen- und PC-Generation, um immersive Schlachtfelder hoch oben in luftigen Höhen zu erschaffen. Vollständig gerenderte Wolken erfüllen den Himmel, während das Gefühl der Überschallgeschwindigkeit durch hochgradig detaillierte Stadtlandschaften verstärkt wird. Gemeinsam bilden diese Elemente den Schauplatz für nervenaufreibende Luftschlachten.

Ace Combat 7: Skies Unknown bietet Spielern ein umfassendes Arsenal an hochmodernen und zukunftsinspirierten Superwaffen, mit denen es nicht zu unterschätzende Gegner zu besiegen gilt. Aces, die ihre Kampfstärke bereits im Kampagnenmodus von Ace Combat 7: Skies Unknown unter Beweis gestellt haben, können sich in erbarmungslosen Online-Multiplayer-Schlachten mit anderen Piloten messen.

Ace Combat 7: Skies Unknown kennzeichnet darüber hinaus die Rückkehr von Sunao Katabuchi als leitender Autor der fiktionalen Handlung, der im Spiel gefolgt wird. Zuvor war Sunao Katabuchi bereits für die Storys von Ace Combat 4: Shattered Skies und Ace Combat 5: The Unsung War verantwortlich.