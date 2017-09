Activision – Call of Duty könnte vorerst im Weltkriegs-Setting bleiben?

Obwohl Call of Duty: WW2 noch nicht einmal veröffentlicht wurde, befasst sich Activision intern schon mit der Zukunft der Franchise. Werden wir nach Call of Duty: WW2 wieder in die Zukunft reisen oder bleibt es historisch?

Obwohl Activision darauf noch keine finale Antwort geben möchte, hat Eric Hirshberg, CEO von Activision, schon angedeutet, dass es durchaus noch sehr historisch bleiben könnte.

Er sagte: „Ich kann noch nichts offiziell machen, was noch viele Jahre in der Zukunft liegt. Aber nein, ich glaube nicht, dass es ein einmaliges Setting war. Ich denke, dass der Zweite Weltkrieg und andere historische Settings viele Möglichkeiten bieten und ich glaube, dass es ein Setting ist, dass wir mehr als einmal besuchen werden.“

Allerdings ist Hirshberg auch von den Call of Duty-Teilen überzeugt, die uns in die Zukunft beführt haben und sieht dort, viele tolle neue Features, die es so noch nicht gab. Bleiben wir aber vorerst bei Call of Duty: WW2, dass am 03. November auf den Markt kommen wird.

