ADR1FT – Bleibt PC und PS4-exklusiv

ADR1FT sollte in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Bisher ist das Spiel, welches euch hilflos im Weltraum taumeln lässt allerdings nur für den PC und Sonys Plattform erschienen, was aber genau ist mit der Xbox One-Version?

Die Xbox One-Variante von ADR1FT ist von der Bildfläche verschwunden. Jedes Label, jeder Hinweis wurde von den Websites von 505 Games und Entwickler Three One Zero entfernt. Nach dem ersten Verdacht wurde es dann schließlich von Three One Zero CEO Adam Orth bestätigt. Er sagte:

„ADR1FT wird nicht für die Xbox One erscheinen. Ich hoffe, dass die Fans einen Weg finden werden, es auf anderen Plattformen zu spielen.“

Damit dürfte Three One Zero einen direkten Schritt nur auf die Plattformen gemacht haben, die bisher VR-Brillen unterstützen. Eine solche Technologie ist derzeit noch nicht für Xbox-Konsolen erhältlich. Erst mit Project Scorpio dürfte sich hier etwas ändern.

Quelle