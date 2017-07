Agents of Mayhem – Das Firing Squad stellt sich vor

Die Macher von Saints Row wollen euch mit Agents of Mayhem nicht in eine neue Welt schicken, sondern nur ein etwas anderes Genre ausprobieren. Angesiedelt im gleichen Universum wie Saints Row, wird auch Agents of Mayhem alle Register ziehen.

Dieses Mal stellt uns das neue Video zu Agents of Mayhem das Firing Squad vor. Dieses Team wird immer dann gerufen, wenn die bösen Buben von Legion einmal mehr Seoul unsicher machen. Das Firing Squad besteht unter anderem aus der tödlichen Meuchelmörderin Scheherazade, die mit einem Schwert, Ninjasternen und jede Menge mehr in den Kampf zieht.

Ebenfalls mit dabei ist Pierce Washington, den vor allem Saints Row-Gamer kennen dürften. Agents of Mayhem erscheint am 15. August für PC, Xbox One und PS4.