Agents of Mayhem – Gat kann vorbestellt werden

Agents of Mayhem hat in vielen Trailern bereits bewiesen, dass sie sehr unkonventionell sind und ganz augenscheinlich aus dem Universum von Saints Row stammen. Jetzt gesellt sich einer der bekanntesten Helden des Universums in die Reihen der verrückten Agenten.

Deep Silver und Entwickler Volition gaben bekannt, dass Johnny Gat als Charakter die Reihen von Agents of Mayhem verstärken wird. Johnny geboren in Seoul, dem „Austragungsort“ von Agents of Mayhem, kehrt in seine Heimat zurück, um dort als Cop zu arbeiten. Schnell stellt er fest, dass Roboter die menschlichen Kräfte ersetzt haben und kurz darauf tritt er den Agents of Mayhem bei.

Um Gat, seine Freischaltmission, seine persönliche Mission, sein Fahrzeug, eine Waffenskins als auch das ‚Legal Action Pending‘ Skin Pack für Hollywood, Hardtack, Fortune, Braddock, Yeti und Daisy zu bekommen, müsst ihr die Retail (Disk)-Version des Spiels vorbestellen.

Agents of Mayhem erscheint am 18. August.