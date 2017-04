Agents of Mayhem – Release im August

Von den Machern von Saints Row kommt im August 2017 ein etwas anderes Spiel, doch nicht weniger verrückt oder durchgeknallt – Agents of Mayhem.

In Agents of Mayhem steht ein sehr unwirklicher Kampf bevor. Die Bösen kämpfen gehen die wirklich Bösen. Agents of Mayhem ist ein Singeplayer Shooter, aus der 3rd-Person Ansicht und erlaubt es euch ganze 12 Agenten zu spielen, während ihr die virtuelle „Nachbildung“ von Seoul in Schutt und Asche legt.

In der offenen Welt von Agents of Mayhem könnt ihr jeder Zeit zwischen drei Agenten hin und her wechseln, die ihr euch zunächst aussucht. Ein neuer Trailer zeigt euch, was ihr im August 2017 mit Agents of Mayhem erwarten könnt.