Agents of Mayhem – Und was fährst du?

Volition, das Studio hinter Saints Row, werkelt noch immer, zusammen mit Publisher Deep Silver, an Agents of Mayhem. Angesiedelt im gleichen Universum wie Saints Row, dürft ihr euch in diesem Spiel auf viel Action, Autos und noch mehr Action freuen.

Wenn ihr in Agents of Mayhem nicht gerade von Dach zu Dach springt oder euch teleportiert, ist es wohl ein Fahrzeug, dass euch von A nach Action bringt. Welche Fahrzeuge euch in Agents of Mayhem erwarten zeigt ein brandneuer Trailer aus dem Hause Volition, den wir euch nicht länger vorenthalten wollen.

Agents of Mayhem erscheint am 18. August, für Xbox One, PS4 und PC.