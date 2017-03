Agony – Zwei teuflische Trailer zum Spiel

In den unheiligen Hallen von Madmind Studio entsteht derzeit ein Survival-Horror-Titel der etwas anderen Art. Agony schickt euch direkt in die Hölle und es ist wirklich die Hölle. Kreaturen, die einem sehr kranken Verstand entsprungen scheinen lauern in jeder Ecke, genau wie Verdammnis, Qual und Agonie.

Dieses First Person Survival Horror Spiel ist derzeit für PC, Xbox One und PS4 in Entwicklung und soll noch 2017 auf den Markt kommen. Als verdammte Seele, ohne Erinnerung an eure Vergangenheit, steckt ihr im scheinbar tiefsten Kreis der Hölle fest, aber nicht ganz ohne Möglichkeiten.

Euch ist die Fähigkeit gegeben in andere Körper zu schlüpfen und sogar von weniger gefährlichen Dämonen Besitz zu ergreifen. Auf dem Weg durch die Hölle werdet ihr andere Seelen treffen, um dann zu erfahren, dass der einzige Weg aus dieser Qual die „Rote Göttin“ zu sein scheint.

Passend zum Spiel gibt es nun zwei neue Trailer. Der erste zeigt euch die Dämonen von Agony, während Trailer Nummer zwei euch das teuflische Gameplay von Agony vorstellt.