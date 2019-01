Alien – Noch ein MMO für Konsolen in Entwicklung

Gestern war es endlich soweit. Alien Blackout wurde angekündigt, allerdings nur für die Smartphones. Ein Titel, auf den sich viele Gamer gefreut haben, vor allem auf den großen Konsolen.

Die Enttäuschung war also groß, dass wir Amanda Ripley nur auf den Smartphones helfen können, den Aliens zu entkommen. Allerdings ist wohl noch mehr geplant wie nun bekannt wurde. Der offizielle Twitter-Account gab bekannt, das bald schon mehr angekündigt werden würde, für die Konsolen.

FoxtNext Games werkelt neben dem Smartphone-Titel noch an einem MMO-Shooter, der im Alien-Universum angesiedelt sein wird. Das noch namenlose Spiel soll für Konsolen und PC erschienen. Unklar ist, ob sich der Tweet des Alien-Accounts auf Twitter auf eben diesen Titel bezogen hat oder auf etwas gänzlich anderes.

Dear Alien fans, there is still more to come… very soon. #ReadPlayWATCH #AmandaRipley

— Alien (@AlienAnthology) January 7, 2019