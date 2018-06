Alle Infos zum neuen NBA LIVE 19 von EA

Während sich sportlich momentan alles um die Fußball-WM in Russland dreht, wollen wir spieletechnisch zur Abwechslung hier einmal eine andere Sportart in den Fokus nehmen. Buchmacher überschlagen sich momentan geradezu mit Quoten, wer denn der nächste FIFA-Weltmeister wird, während andere Sportarten wie zum Beispiel Basketball momentan komplett in den Hintergrund rücken.

Doch genau diesen Sport nehmen wir jetzt einmal genauer unter die Lupe. Wie stehen eigentlich die Chancen, dass das neue, diesen Herbst erscheinende NBA LIVE 19 von EA heuer NBA 2K vom Thron stoßen kann?

Wer den aktuellen Stream mit Preview von NBA LIVE 19 verpasst haben sollte, kann dies ja auf diversen YouTube-Kanälen nachholen, aber schnallt euch an – der Trailer dort sieht extrem vielversprechend aus. Ist dies womöglich sogar das Jahr, in dem EA NBA 2K den Titel als bestes Basketball-Game streitig macht?

Könnte gut möglich sein…

Alle Details zum Release:

NBA LIVE 19 ist ab 7. September verfügbar. Hier sind einige Infos, die EA zusätzlich herausgegeben hat:

„Du kannst jetzt DER EINE sein und einen Kader für globale Dominanz aufbauen. Kreiere deinen Spieler und steige in den Legenden-Status auf, indem du auf den angesehensten Plätzen der Welt spielst und deinen Kader für die globale Vorherrschaft in THE LEAGUE sowie THE STREETS aufbaust.“

Mit Gameplay-Innovationen wie Real Player Motion Tech sowie neuen Möglichkeiten, deinen Spieler zu entwickeln, bietet NBA LIVE 19 das authentischste als auch reaktionsschnellste Erlebnis in der Geschichte dieses Franchise.

Was wir bereits über NBA LIVE 19 wissen:

Erscheinungsdatum: 7. September 2018

Entwickler: EA

Herausgeber: Electronic Arts

Plattformen: Wahrscheinlich für PS4, Xbox One. Wahrscheinlich auch Xbox One X/PS4 Pro

Genre: Sportsimulation

Wie wird NBA Live 19 tatsächlich werden?

Wir würden gerne glauben, dass es EA Sports heuer schafft, NBA LIVE 19 zum Flaggschiff unter den NBA-Spielen zu machen und die totale Dominanz von NBA 2K zu brechen, aber dies wird sich erst zeigen. EA hat eine lange Historie, was die Vernachlässigung von Spielen betrifft, aber der letztjährige Beitrag scheint eine stabile Basis geschaffen zu haben, auf der man aufbauen kann.

Es ist schon möglich, dass der heurige Titel gegenüber NBA 2K extrem konkurrenzfähig ist. Das Spiel war bei jenen Basketball-Fans, die einfach etwas anderes wollten, immer schon beliebt. Oder bei denjenigen, die einfach dem Würgegriff der virtuellen Währung entkommen wollten, welcher in den letzten Jahren Einzug gehalten hat.

Wir wissen auch, dass Seann Graddy der neue Executive Producer für die NBA-LIVE-Reihe ist und den Posten von Sean O’Brien übernimmt.

Ebenso wissen wir, dass NBA LIVE 19 nicht auf der Frostbite-Engine laufen wird, welche zum Beispiel bei weiteren Serien von EA Sports wie FIFA und Madden genutzt wird.

Im Endeffekt können wir nur abwarten, bis dann Spiel dann schlussendlich draußen ist. Die Teaser und Trailer sehen auf jeden Fall vielversprechend aus und Fans erwarten sich heuer von EA das vielleicht beste NBA LIVE aller Zeiten von. Ob es an 2K herankommt, wird sich zeigen, aber es tut auf alle Fälle gut, eine starke Alternative gegenüber dem absoluten Platzhirschen der letzten Jahre zu haben. Ab September wissen wir mehr und bis dahin hoffen wir, dass das Unternehmen noch ein paar Brotkrümel an Informationen streut, die uns noch ein besseres Bild davon geben, was wir uns vom neuen NBA LIVE 19 erwarten können und ob EA mit der diesjährigen Ausgabe auch wirklich einen Dreipunktewurf landet.