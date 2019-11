Alles zum Casino-DLC in GTA Online

Sechs Jahre lang mussten sich die Spieler des beliebten Multiplayer-Games von Grand Theft Auto 5 gedulden: Das Casino in GTA Online hatte lediglich ein Schild an der Tür hängen, mit der Aufschrift „Öffnet bald“, und ließ Spieler jahrelang spekulieren, ob man wohl auch im Game irgendwann einmal im Casino am Spieltisch oder Automaten Platz nehmen können würde. Die Gerüchteküche kochte und schließlich kamen die begeisternden Neuigkeiten im Sommer 2019: Das Casino würde seine Türen öffnen. Mit dem im Juli veröffentlichten DLC Diamond Casino & Resort hatte das lange Warten ein Ende. Inzwischen können alle Spieler des beliebten Multiplayer-GTA-Games in die Spielbank spazieren und hier ihr Glück probieren. Bei uns gibt es alles rund um das Casinoerlebnis.

Das neue Casino-DLC

Am 23. Juli 2019 kam das neue DLC für GTA Online heraus und öffnete damit die Türen des Casinos im Spiel. Die User waren und sind begeistert, denn es brachte dem beliebten Spiel eine ganze Reihe an neuen Möglichkeiten. Mit dem Schritt durch die Casinotür offenbart sich euch das typische elegante und farbenfrohe Ambiente, mit zahlreichen blinkenden Spielautomaten, einem großen Glücksrad, einigen Spieltischen und vielem mehr. Zudem werden hier auch die neusten und schicksten Autos ausgestellt, die ebenfalls ein großer Teil des neuen DLCs darstellen. Denn in dem neusten Update wartet eine ganz neue Palette an 22 neuen Luxuskarosserien, die ihr im Game euer Eigen nennen könnt. Zudem steht im DLC Diamond Casino & Resort an sämtlichen Ecken der Luxus ganz großgeschrieben. Die neue Penthaus-Wohnung im Dachgeschoss des Casinos strotzt vor Luxus und Glamour und lässt sich sogar nach Wunsch verschönern und beispielsweise mit einem Jacuzzi noch verbessern. Außerdem wartet ein neuer Überlebensmodus, in dem ihr im Alleingang oder in einer Gruppe von vier eine Welle an Angriffen nach der anderen überleben müsst. Auch neue Maps stehen hier zur Auswahl. Es gibt demnach eine ganze Reihe an Neuheiten im DLC, doch das Hauptaugenmerk ist mit Sicherheit für alle das Casino selbst.

So wird im Casino gespielt

Eine breite Auswahl an Spielen steht im Casino Diamond & Resort für euch bereit. Ihr könnt am großen Glücksrad drehen und darauf hoffen, einen Hauptpreis abzustauben, wie etwa eine der ausgestellten Luxuswagen, oder auch Erfahrungspunkte oder GTA-Dollar gewinnen. An den vielen Spielautomaten können Hebel gezogen und Knöpfe gedrückt werden und wer möchte, kann auch die beliebtesten Casinospiele an den Spieltischen ausprobieren. Von Blackjack über Poker bis Roulette ist hier alles dabei, was das Spielerherz begehrt. Gespielt wird ausschließlich um GTA-Dollar, die im Game verdient werden können und gegen Casinochips eingetauscht werden. Mit Shark-Cards gekaufte GTA-Dollar haben im Casino keine Verwendung. Somit handelt es sich nicht um ein Casino, in dem um echtes Geld gespielt werden kann. Wer dies bevorzugt, kann eines der Online Casinos besuchen, die das Spielen um Echtgeld anbieten. Dreh mit Betfair Casino das Roulette-Rad und setze auf die Zahlen auf dem Tableau, in der Hoffnung, dass die Kugel auf dem richtigen Feld liegen bleibt, und gewinne mit etwas Glück echte Preise. Im Diamond & Resort Casino in GTA können euch die GTA-Dollar allerdings ebenfalls zu neuen In-Game-Autos und Ausstattung verhelfen. Neben den Automaten und Tischspielen könnt ihr zudem auch auf Pferderennen wetten.

Grand Theft Auto aus dem Hause Rockstar ist ein Rekordbrecher auf ganzer Linie. Das Originalspiel GTA 5 kam 2013 auf den Markt und knackte nach fünf Jahren die 100-Millionen-Marke an verkauften Einheiten. GTA Online ist die Multiplayer-Version des Spiels, die im Internet gespielt wird: Erfahre bei Netzwelt, wie du GTA Online spielst. Bereits sechs Jahre ist es bereits auf dem Markt, mit dem Casino-DLC hat es neue Rekorde geknackt: Nach dem Release waren mehr Spieler auf den Servern des Games unterwegs, als jemals zuvor. Dem legendären Erfolg des Spiels scheint kein Ende bevorzustehen, es gibt auch schon Gerüchte zu einem GTA 6 Release. Wir sind gespannt.