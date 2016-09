Amped 3 – Nicht für Xbox One unterwegs

Nachdem Microsoft, genauer gesagt Phil Spencer, heute via Twitter bestätigte, dass man noch unter Hochdruck an Skate 3 für das Kompatibilitätsprogramm arbeitet, ein Titel wird es aber wohl nie schaffen.

Xbox und Microsoft war seiner Zeit auch für Snowboard-Titel Amped bekannt, wird die Franchise also auch für die Xbox One erscheinen? Nein, ist die kurze und knappe Antwort, doch die Erklärung ist etwas länger.

Nachdem das Studio hinter Amped seine Pforten schloss, sind damit auch die Rechte an Amped verschwunden. Somit hat Microsoft nicht mehr die Rechte an Amped, wie Phil Spencer via Twitter verriet. Damit bestehen die Chancen auf Amped auf der Xbox One gleich gegen Null.