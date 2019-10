Ancestors The Humankind Odyssey – Der Termin für die Konsolen steht fest

Auf dem PC könnt ihr bereits den frühen Vorfahren der Menschheit beim Überleben helfen oder auch nicht, doch auf den Konsolen ist Ancestors: The Humankind Odyssey noch nicht erschienen.

Während wir auf einen Termin zu Ancestors: The Humankind Odyssey warten, hat sich Panache Digiutal Studios mit der Hilfe von Assassin’s Creed-Schöpfer Patrice Désilets weiter an die Arbeit gemacht, um den Titel auf die Xbox One und PS4 zu portieren.

Diese Arbeit hat nun Früchte geschlagen und endlich gibt es einen offiziellen Termin zu Ancestors: The Humankind Odyssey für die Konsolen. Ancestors: The Humankind Odyssey wird am 06. Dezember 2019 für Xbox One und PS4 erscheinen. Ein neuer Trailer soll euch auf diesen Tag schon einmal etwas einstimmen.