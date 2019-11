Ancestors The Humankind Odyssey – Die Konsolenversion enthält einige Verbesserungen

Am 06. Dezember 2019 wird endlich auch Ancestors: The Humankind Odyssey für die Xbox One und PS4 erscheinen. Auf dem PC ist das Spiel, rund um die Evolution des Menschen, bereits eine Weile erhältlich. So lange, das sich für die Konsolenversion einiges ändern wird.

Via Twitter, über den offiziellen Kanal von Ancestors: The Humankind Odyssey, lies man ausrichten, dass es für Xbox One und PS4 unter anderem nee Aufgaben, neue Tutorial Hinweise und neue Menüs geben wird.

Alle Feature bzw. Änderungen zur PC-Version von Ancestors: The Humankind Odyssey werden zum Release des Spiels bekanntgegeben.

We've been listening to your feedback and some new features have been added to the console version of Ancestors:

📜 New objectives!

❓ New tutorial pop-ups!

📗 New RPG, Generation and Evolution menus!

New features will be shared up until console release on December 6! pic.twitter.com/z0qR5hG8bq

— Ancestors: The Humankind Odyssey (@AncestorsGame) November 25, 2019