Anthem – Bald gibt es neue Informationen zum Thema Singleplayer

Das Thema Singleplayer scheint für EA kaum noch ein interessantes Thema zu sein. Entwickler wie Bioware haben sich aber dieser „Disziplin“ verschrieben.

Das neueste Projekt aus dem Hause Bioware trägt den Namen Anthem und wird, wie wir aus der Pressekonferenz von Microsoft wissen, auf jeden Fall kein reines Singleplayer-Spiel werden. Mit bis zu drei Leuten können wir die Abenteuer des Spiels erleben. Doch wie sieht es mit Gamern aus, die gerne alleine in den Kampf ziehen?

1 used & new available from EUR 50,00

Auf diese Frage scheint Bioware bald schon eine Antwort zu haben. Michael Gamble hat via Twitter folgende gesagt: „Erwartet in der Zukunft mehr über Anthem, inklusive mehr zum Thema Singleplayer.“

Bleibt zu hoffen, dass EAs neueste Firmenpolitik nicht zu viel Einfluss auf Anthem haben wird.

Expect more on Anthem (including info to answer your question) sometime in the future 🙂

— Michael Gamble (@GambleMike) October 20, 2017