Anthem – Bleibt hinter Mass Effect Andromeda und Destiny zurück

Anthem hat es nicht leicht. Die Metacritics zeichnen ein düsteres Bild mit rund 60 Prozent weltweit. Da dürfte die Nachricht doch Freude ins Haus bringen, dass Anthem in UK auf Platz eins ist oder etwa nicht?

Nein, nicht wirklich, denn Anthem hat zwar aktuell Platz eins in UK, doch das nur zwecks fehlender Konkurrenz. Betrachten wir mal die Fakten, basierend auf den Verkaufszahlen der Disks. Ohne die Downloads eingeschlossen, konnte Anthem nur 10 Prozent dessen aufbringen, was Destiny in der ersten Woche geschafft hat, nämlich rund 40.000 verkaufte Kopien. Destiny hat in der gleichen Zeit 417.000 Spieler an die Ladentheken geholt.

Selbst Mass Effect Andromeda hat sich dreimal öfter verkaufen lassen in der Startwoche, als Anthem. Wir hoffen nur, dass Bioware durch die derzeit recht „schlechte“ Lage bei den Verkaufszahlen nicht in Schwierigkeiten gelangen wird, denn EA ist vor allem für eines bekannt: Studios zu schließen, die keinen Profit einfahren. Zuletzt gesehen bei Visceral Games, Amy Hennig und Star Wars.

EA selbst erwartet von Bioware, dass sich Anthem in den ersten sechs Wochen sechs Millionen Mal verkaufen lassen wird. Ein Ziel, das wohl recht schwer umsetzbar sein dürfte.