Anthem – Das Update für die Demo steht bereit

Am 01. Februar 2019 startet die öffentliche Demo für Anthem und ist somit für alle Gamer auf allen Plattformen spielbar. Wer von euch schon die VIP Demo gespielt hat, sollte nun einmal die Plattform seiner Wahl anwerfen.

Dort wartet ein Patch auf euch, genauer gesagt das Update mit der Nummer 1.0.1. Dieser Patch soll einige Fehler beheben, wie den unendlichen Ladebildschirm und andere unschöne Erlebnisse aus der VIP Demo.

Das Update wiegt auf der Xbox One schlanke 300 MB, auf dem PC 272 MB und auf der PS4 178 MB. Habt ihr also die VIP-Demo noch auf eurer Konsole, steht das Update jetzt für euch bereit. Anthem wird am 22. Februar 2019 offiziell in den Handel kommen.