Anthem – Der Termin steht weiterhin fest

Gerüchte. Gerne sind sie Quell vieler Ideen und oftmals beinhalten sie mehr als einen Funken Wahrheit. Im Fall einer Verschiebung des Release-Termins von Anthem, sieht die Lage allerdings anders aus.

Mark Darrah, seines Zeichens Executive Producer von Anthem, hat sich Twitter als Kommunikationsmittel zu Nutze gemacht und mit diesem Gerücht aufgeräumt.

Angeblich würde Anthem nicht mehr am 22. Februar 2019 erscheinen, dazu sagte Darrah: „Hallo an alle. Unser Termin ist und bleibt der 22. Februar 2019. Der gleiche Termin wie immer.“

Damit ist klar: wer Anthem spielen möchte, wird am 22. Februar 2019 die Gelegenheit dazu bekommen.

Hey all,

Our release date is February 22, 2019.

Same as always

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) November 19, 2018