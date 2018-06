Anthem – EA zeigt weiteren Teaser

Das auf der diesjährigen E3 2018, genauer gesagt im Rahmen der EA Play, mehr zu Anthem gezeigt wird, scheint so sicher, wie das Amen in der Kirche.

Nach dem letzten kleinen Teaser zu Anthem, der letztlich nur das Wörtchen „Decoding“ zeigte, gibt es nun einen kleinen Teaser-Trailer via EA.

1 used & new available from EUR 50,00

Der Teaser zeigt nicht wirklich viel, doch kann eine weibliche Stimme gehört werden, die sagt: „Etwas ist da draußen und möchte uns alle zerstören.“ Am 09. Juni wird der Trailer auf der EA Play zu sehen sein.

'Something is out there' – @AnthemGame returns to EA Play, June 9thhttps://t.co/QT3gYygt05 pic.twitter.com/KX01Tzaad2

— EA UK 🇬🇧 (@electronicarts) June 1, 2018