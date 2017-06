Anthem – Ein Mass Effect-Veteran hilft dem Spiel

EA und Bioware haben die Pressekonferenz von Microsoft genutzt, um Anthem, den neuesten Titel aus dem Hause Bioware vorzustellen.

Lange Zeit hat Bioware immer wieder von einer neuen IP gesprochen und auch Drew Karpyshyn, der unter anderen an Mass Effect 1 & 2 gearbeitet hat, erklärte via Twitter, dass auch er an einem neuen Projekt gearbeitet habe.

Böse Zungen behaupten ja schon jetzt, dass Anthem, das Mass Effect wird, was Andromeda hätte sein können. Welches Spiel ist es aber, an dem Karpyshyn werkelt? Natürlich ist es Anthem, wie er nun via Twitter bestätigt hat.

Für Fans und Freunde von Bioware ist das natürlich ein gutes Zeichen, da für viele Gamer die ersten beiden Teile der Mass Effect-Reihe die besten waren. Wann genau Anthem im nächsten Jahr erscheint ist aber noch unklar.

Yes. Yes I am. 🙂 — Drew Karpyshyn (@DrewKarpyshyn) June 13, 2017