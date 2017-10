Anthem – Entwicklung macht gute Fortschritte

Als Bioware auf der Pressekonferenz von Microsoft erstmals Anthem in bewegten Bildern vorgestellt hat, war die Welt erstaunt. Nicht nur die Grafik war wunderschön, sondern es war viel mehr die Art von Spiel, die überraschend ist.

Anthem ist ein Action-Titel, der, wie alle EA-Titel, die Frostbite Engine nutzt. Obwohl die Engine in der Vergangenheit oft Probleme gemacht hat, scheint Bioware gute Fortschritte mit Anthem zu machen.

Via Twitter haben nun zwei stolze Mitarbeiter von Bioware, namentlich Alain Baxter und Jonathan Warner verraten, dass ein unglaublicher Meilenstein mit Anthem erreicht wurde. Leider ging keiner der beiden weiter ins Detail. Anthem soll im nächsten Jahr für PC und Konsolen erscheinen.

Milestone review day on Anthem today! QA just completing one more playthrough before the show. #AnthemGame #bioware pic.twitter.com/LlgYqIqnh6

— Alain Baxter (@AlainBaxter) October 2, 2017