Anthem – Framerate oder Auflösung?

Wenn Anthem am 22. Februar auf den Markt kommt, möchte Bioware den Shooter-Markt erobern, zum ersten Mal überhaupt und will direkte Konkurrenz zu Destiny von Bungie werden.

Allerdings sind die Ansprüche der Gamer andere als beispielsweise bei einem RPG. Zwar ist Grafik ein großes Thema aber 60 Frames pro Sekunde erlauben ein besseres und schnelleres Zielen. Nur die Xbox One X und die PS4 Pro können dies teilweise umsetzen.

Aus diesem Grund scheint Bioware nun an einem Grafikmodus für Anthem zu werkeln. Der es erlauben soll zwischen Grafik (Auflösung) und der Bildwiederholungsrate zu wechseln. Mark Darrah von Bioware erklärte via Twitter, dass Bioware sich aktuell damit beschäftigt.

Ob es gleich zum Launch von Anthem möglich sein wird bleibt vorerst unbeantwortet.

We are looking to do that on the PS4 Pro and Xbox One X https://t.co/tPNMcCdX2C

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) October 28, 2018