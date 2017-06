Anthem – Mehr als nur eine Ansicht

Jedem, der die ersten Gameplay-Szenen zu Biowares neuestem Titel Anthem gesehen hat, ist aufgefallen, dass Anthem bei der Präsentation in zwei unterschiedlichen Perspektiven gezeigt wurde. In der Stadt, wo der Auftraggeber auf uns zukam, war es die First-Person Ansicht, im Kampf dann die 3rd-Person.

Wird es in Anthem also mehrere Perspektiven geben? Ja, ist die Antwort darauf. Jonathan Warner von Bioware bestätigte, dass in den Städten oder den Hubs die First-Person Ansicht genutzt wird, während es im Kampf und in der Wildnis die 3rd-Person sein wird.

Alle, die sich zudem gefragt haben, ob in Anthem die Flugsteuerung tatsächlich vom Spieler übernommen werden kann: Ja, auch das ist der Fall, wie Warner ebenfalls verriet.

Anthem soll erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

