Anthem – Neue Informationen zur Demo

Am 22. Februar 2019 dürfen wir endlich in unserem Javelin steigen und die Welt von Anthem erkunden – hoffentlich ohne direkt zu sterben.

Ein neues Video zu Anthem zeigt euch nun Fort Tarsis, dem Stützpunkt der Freelancer. Das neue Gameplay zeigt unter anderem wie ihr Quests annehmt und in der Story voranschreitet – als auch natürlich Fort Tarsis selbst.

Zur Demo, die ihr in zehn Tagen via EA Access und EA Origin in Angriff nehmen könnt, sind auch einige Details bekannt. So werdet ihr kein Xbox Live Gold benötigen, um Die Demo von Anthem spielen zu können.

Alle Fortschritte der Demo werden allerdings nicht in die Vollversion von Anthem übernommen werden, da die Demo noch nicht den gleichen Grad an Stabilität haben wird, wie das fertige Produkt.