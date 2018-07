Anthem – Ohne KI Begleitung in den Kampf

EA und Bioware beantworten aktuell brav und fleißig die Fragen der etwaigen Fans des kommenden Shooters Anthem. Bioware will mit Anthem kein Rollenspiel veröffentlichen, hält sich aber die Möglichkeit offen viele Elemente später hinzuzufügen.

Auf die Frage hin ob es in Anthem ein ähnliches System geben wird, wie in Ghost Recon Wildlands, in dem die KI eure Gefährten übernimmt, um knifflige Situationen zu überstehen, sagte Mark Darrah von Bioware via Twitter das Folgende:

„Wenn ihr alleine spielt, werdet ihr nicht von KI-Spielern begleitet.“ Zudem verriet er, dass auf der E3 2018-Demo von Anthem auf zwei 1080Ti Grafikkarten von Nvidia basierte und dabei mit 60Frames und in 4K lief.

Weiter verriet er, dass Items, die ihr findet, nur ab einer bestimmten Seltenheit (Tier-Level) automatisch in eure Basis übertragen werden, solltet ihr sie vergessen oder übersehen. Unklar ist, ob es sich dabei um ein System handelt, dass erst dann zum Einsatz kommt, wenn ihr eine bestimmte Stufe erreicht habt.

Es werden mit Sicherheit noch weitere Neuigkeiten zu Anthem auftauchen. Anthem erscheint Anfang 2019.