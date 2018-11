Anthem – So schön ist die N7 Lackierung

Gestern erst hat Bioware eine kleine Andeutung gemacht, dass es mit Mass Effect weitergehen wird. Obwohl noch unklar ist wie genau es mit Mass Effect als Franchise weitergehen wird, möchte Bioware auch etwas Mass Effect in ihren neuen Titel bringen.

In Anthem wird es eine N7 Lackierung für den Interceptor geben wird. Dieser zeigt natürlich die typischen Farben – weiß, rot und schwarz – die wir mit Mass Effect und N7 verbinden. Mike Gamble von Bioware hat via Twitter gezeigt, wie die Rüstung in Anthem aussehen wird.

Seit gestern könnt ihr im Übrigen Mass Effect Andromeda auf der Xbox One X in 4K und HDR spielen. Anthem wird am 22. Februar erscheinen.