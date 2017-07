Anthem – Sony nutzt Xbox-Gameplay?

Bioware will mit Anthem ein komplett neues Spiel für die den PC, Xbox One (X) und PS4 (Pro) veröffentlichen. Ein Spiel, dass sich vieler Elemente bedient, die es in ebenso vielen Genre gibt.

Aaron Flynn von Bioware erklärte jetzt, dass Anthem ein Mix verschiedener Genre sein wird: „Es gibt Shooter-Elemente, Action und RPG – es hat viele dieser Mechaniken in sich vereint, die euch zu einem Charakter werden lassen und in dieser Welt agieren lässt. Es ist kooperativ, es wird also seit langer Zeit ein Spiel von uns werden, dass ihr mit euren Freunden spielen könnt, in der Story, durch das gesamte Spiel. Das macht heutzutage sehr viel Spaß – es gibt sehr viele Spieler, die wirklich gerne mit ihren Freunden spielen wollen. Also geben wir ihnen hoffentlich genau das.“

Keine Sorge: Anthem kann auch komplett alleine genossen werden, falls ihr die Art von Gamer seid, die lieber in Ruhe und alleine eine neue, fremde Welt erkunden wollen.

Natürlich wollen nicht nur PCler und Xbox One-Gamer die Welt von Anthem erkunden, sondern auch auf der PS4 will die neue Welt einladen eben dies zu machen. Auch Sony wollte Gameplay zu Anthem zeigen und hat dies auch getan.

Allerdings hat Sony dafür wohl auf das Xbox One X-Gameplay zurückgegriffen. Auf dem ersten Blick ist das aber nicht erkenntlich, erst ein User bei NeoGAF hat etwas genauer hingeschaut. Er veröffentlichte ein Bild, bei dem zusehen war, dass es sich dabei wohl um Bildmaterial der Xbox One X handelte.

Erst bei genaueren Hinsehen wird ersichtlich, dass die Xbox-Buttons unterdrückt wurden, und einfach mit PlayStation-Buttons überlagert worden sind. Im Video selbst müsstet ihr sehr gute Augen besitzen, um das zu sehen. Ein Standbild zeigt aber genau was gemacht wurde. Nun stellt sich die Frage: hat Sony hier selbst Hand angelegt oder hat Bioware aus Zeitgründen zu dieser Maßnahme gegriffen?

Anthem soll im kommenden Jahr für die bereits erwähnten Plattformen erscheinen.