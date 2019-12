AO Tennis 2 – Das ist der Karriere-Modus

Pressemeldung – Bigben und Big Ant Studios präsentieren das zweite AO Tennis 2-Entwicklertagebuch, dieses Mal mit Fokus auf den neuen Karrieremodus des zweiten Titels der offiziellen Australian Open-Reihe, der am 10. Januar für Konsolen und PC erscheint.

Der eigene Ruf ist das A und O

Der überarbeitete Karriere-Modus von AO Tennis 2 bietet völlig neue Perspektiven für Spieler, die eine Herausforderung suchen. Optimale Leistungen auf dem Court stehen weiterhin im Mittelpunk, nun zählt aber ebenso das Verhalten der Spieler auf externen Events: Während Pressekonferenzen und Besprechungen mit dem Manager ist es wichtig, gute Beziehungen zu pflegen, um die Gunst der Öffentlichkeit und Sponsoren zu gewinnen. Jeder öffentliche Auftritt kann Auswirkungen auf den Fortgang der Karriere haben und Spieler erhalten die Freiheit, ihre eigene Identität aufzubauen.

Umfassende Informationen

Im Karrieremodus von AO Tennis 2 können die Spieler ihr persönliches Profil aufrufen, um sowohl ihren Status als auch die Entwicklung ihrer Attribute und körperlichen Fertigkeiten einzusehen. All diese Elemente müssen berücksichtigt werden, um die Saison über Karrierefortschritt zu machen. Der Weg zum Erfolg führt sie durch Matches, ihren Reiseplan, Training und genügend Zeit zur Erholung und Verhinderung von Verletzungen. Ist ein Spieler erstmal verletzt, begrenzt das die Leistungsfähigkeit im Court und die Reisen für die Tour sorgen für weitere Ermüdung. Im handlungsbasierten Karrieremodus wurde großer Wert daraufgelegt, dass die Fans das tägliche Leben eines der größten Tennisprofis der Welt hautnah erleben.

AO Tennis 2 ist das zweite Spiel der offiziellen Australian Open-Reihe. Der Seite an Seite mit dem Team von Tennis Australia entwickelte Titel gibt Tennisfans eine intensive Erfahrung des ersten der vier Grand Slam-Events des Jahres, das am 20. Januar beginnt. In AO Tennis 2 machen Fans im neuen, handlungsbasierten Karrieremodus, der mit einem System für den eigenen Ruf versehen ist, den Sprung von den Zuschauerrängen direkt auf den Platz und ins Rampenlicht – oder sie passen jedes Element ihres Spiels mithilfe des Content-Editors von Big Ant an. Hier treten sie in die Fußsstapfen zahlreicher Tennisstars wie Rafael Nadal, Ash Barty und Angélique Kerber.

AO Tennis 2 erscheint am 10. Januar 2020 auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.