Apex Legends – Bald mit Crossplay?

Erst gestern wurde Apex Legends offiziell von Respawn Entertainment angekündigt und für viel Furore gesorgt, als sie es zeitgleich auch kostenlos veröffentlicht haben.

Ein Spiel, das komplett im Gedanken an Battle Royal entworfen wurde, dabei aber so eigenständig sein wollte, wie es nur ging. Apex Legends erinnert an eine Mischung aus Overwatch und Titanfall, verbunden mit dem Battle Royal-Gedanken. Zudem ist es für Xbox One, PC und PS4 erschienen.

Jetzt, da die „Grenzen“ offen sind und Crossplay kein Unwort mehr ist, stellt sich aber die Frage, ob Respawn auch diese Route einschlagen wird. Design Director Mackey MacCandlish hat da ein klares „Vielleicht“ in den Raum geworfen:

„Crossplay gibt es nicht zum Launch, ist aber eine interessante Möglichkeit. Wir sind und dem Feature bewusst und auch daran interessiert. Ich kann nicht sagen ob oder ob nicht, derzeit wollen wir das Spiel nur veröffentlichen.“

Es wäre wohl etwas unfair, wenn Konsolen-Gamer alleine gegen PCler antreten würden, somit stellt sich die Frage auch nach einem eventuellen Maus- und Tastatur-Support für die Xbox One.