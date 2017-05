Apocalypse Now – Ein brandneuer Trailer zum Spiel

Schon der Film Apocalypse Now hat seiner Zeit für Aufsehen gesorgt und ist bis heute Lieblingsfilm vieler Cineasten. Jetzt ist Apocalypse Now auch dabei die Konsolen und den PC zu erobern und zeigt schonungslos, wie schrecklich der Krieg und Tod sein können.

Der Vietnamkrieg wurde als einer der brutalsten und härtesten seiner Zeit angesehen. Auch ihr, als Soldat und Attentäter müsst diese Schrecken in Apocalypse Now ertragen können. Als Teil einer Geheimmission seid ihr Teil einer der umstrittensten Operationen der US-Geschichte.

Euch erwartet mit Apocalypse Now kein neues Call of Duty, sondern ein Spiel, dass kein Blatt vor den Mund nimmt. Ihr werdet schleichen, im Dreck unterwegs sein, töten wenn es nötig ist und in den Schatten verborgen bleiben. Zwar ist Apocalypse Now ein First-Person Shooter, hat aber sehr viel mehr Survival-, RPG- und Horrorelemente in sich vereint, als viele andere Titel.

Entwickelt euren Charakter und sammelt Ressourcen, während ihr Entscheidungen treffen müsst – taktische und psychologische. Apocalypse Now erscheint 2017 für PC, Xbox One und PS4.