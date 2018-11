Assassin’s Creed Odyssey – Das erwartet euch in puncto DLC

Schon vor dem Release von Assassin’s Creed Odyssey hat Ubisoft verraten, dass sie ein Spiel entwickeln werden, dass über Monate, wenn nicht Jahre hinweg neue Inhalte veröffentlichen wird.

Jetzt hat Ubisoft erstmals einen Blick in die Zukunft für Assassin’s Creed Odyssey geworfen. Dabei wurde verraten, dass die ersten beiden kostenpflichtigen DLCs – namentlich ‚Legacy of the First Blade‘ und ‚The Fate of Atlantis‘ – in Episodenform erscheinen werden.

Legacy of the First Blade wird im Dezember die erste Episode erhalten und insgesamt aus drei Episoden bestehen. Auch The Fate of Atlantis wird aus drei Episoden bestehen aber erst in 2019 erscheinen.

Den ersten kostenlosen Quest-DLC ‚Lost Tales of Greece‘ könnt ihr schon heute erleben. Diese kostenlosen Quests werden immer zwischen den einzelnen Episoden erscheinen. Was genau auf euch wartet zeigt ein Video zu Assassin’s Creed Odyssey.