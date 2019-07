Assassin’s Creed Odyssey – Der Termin für die letzte Atlantis-Episode ist bekannt

Ubisoft hat mit Assassin’s Creed Odyssey ein wahres Monster geschaffen. Ein RPG, dass nur so vor Inhalten strotzt. Erweitert wurden diese durch diverse DLC’s. Mitte Juli soll jetzt der letzte DLC zu Assassin’s Creed Odyssey erscheinen.

Via Twitter hat Ubisoft endlich den Termin zur letzten Episode der Atlantis-Reihe bekanntgegeben. Am 16. Juli dürft ihr als Alexios oder Kassandra die letzten Rätsel der untergegangenen Zivilisation lösen.

Damit wird das „Schicksal von Atlantis“ als DLC-Reihe abgeschlossen sein. Wir sind gespannt wohin Ubisoft die Assassin’s Creed-Reihe noch führen wird.

We're excited to reveal that the final DLC episode, Judgment of Atlantis, will be available on July 16! Get a first glimpse of Poseidon's realm with this exclusive screenshot! 🔱 #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/9FKBhIV6WR

— Assassin's Creed (@assassinscreed) July 3, 2019