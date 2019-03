Assassin’s Creed Odyssey – Die Blutline-Quest erwartet euch

Pressemeldung – Ubisoft veröffentlichte heute Blutlinie, die letzte Episode des ersten Post-Launch-Handlungsstrangs von Assassin’s Creed Odyssey, erhältlich für PlayStation 4, Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X und Windows PC.

In Blutlinie, der dritten und letzten Episode von Das Vermächtnis der ersten Klinge, treffen die Spieler schließlich auf den mysteriösen Bösewicht, der die ganze Zeit unbemerkt die Fäden in der Hand hielt. Nach einem fatalen Angriff muss das Erbe der Assassinen gewahrt werden und die Spieler bekämpfen jene, die die Verdorbenen zu vernichten versuchen.

Mit jeder neuen Episode von Das Vermächtnis der ersten Klinge erhält ein Zweig des Fertigkeitenbaums, Jäger, Krieger oder Attentäter, eine neue Fähigkeit. Während die ersten beiden Episoden neue Attentäter- und Jägerfähigkeiten einführten, erscheint nun mit der dritten Episode eine Kriegerfähigkeit, Zorn der Blutlinie. Diese entfesselt eine Serie an verheerenden Schlägen mit dem Speer von Leonidas, wobei die Anzahl der Angriffe mit steigendem Level zunimmt.

Um auf Blutlinie zugreifen zu können, müssen die Spieler die ersten beiden Episoden Gejagt und Schattenerbe bereits beendet haben. Außerdem muss in der Hauptgeschichte die Naxos Quest abgeschlossen und mindestens Stufe 28 oder höher erreicht sein.

Der Post-Launch-Plan von Assassin’s Creed Odyssey ist der größte und ehrgeizigste der Reihe. Das Vermächtnis der ersten Klinge markiert den Beginn brandneuer Inhalte im antiken Griechenland. Season Pass-Besitzer erhalten Zugang zu diesem essenziellen Handlungsbogen, sowie zu Das Schicksal von Atlantis, dem zweiten DLC. Die Spieler können entweder zu jeder Veröffentlichung in die neuen Episoden eintauchen oder die epischen Abenteuer in ihrer Gesamtheit erleben, sobald alle Episoden verfügbar sind. Der Season Pass beinhaltet auch Assassin’s Creed III Remastered und Assassin’s Creed Liberation Remastered, die am 29. März für PlayStation 4, Xbox One-Gerätefamilie inklusive Xbox One X und Windows PC erscheinen werden.