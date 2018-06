Assassin’s Creed Odyssey – So passt das Spiel in die Zeitlinie

Für viele Fans kam die Enthüllung von Assassin’s Creed Odyssey für dieses Jahr recht überraschend. Weniger die Tatsache, dass an einem neuen Teil gearbeitet wird, sondern mehr der frühe Release von Assassin’s Creed Odyssey.

Wenn an Assassin’s Creed Odyssey und an Assassin’s Creed Origins mehr oder minder zeitgleich gearbeitet worden ist, wie passt dann Assassin’s Creed Odyssey in die übergreifende Geschichte der Franchise?

Diese Frage hat Creative Director Jonathan Dumont via Reddit beantwortet. Er erklärte, dass in Assassin’s Creed Odyssey die Frage beantwortet wird, wie die Eden Splitter in die Hände der Menschen gelangt sind. Dabei wird Assassin’s Creed Odyssey diverse Hinweise auf andere Teile der Reihe beinhalten.

Mit den Eden Splittern kommen auch wieder unglaubliche Fähigkeiten in die Welt von Assassin’s Creed, die ihr aber nicht nutzen müsst.

Ebenfalls interessant zu erfahren ist, ob es in Assassin’s Creed Odyssey wieder Gameplay in der Moderne geben wird? Auf diese Frage hat Game Director Scott Phillips eine kleine aber interessante Antwort. Er sagte:

„Es wird eine geben aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Es gibt aber eine starke Verbindung zur Moderne und zur Geschichte von Assassin’s Creed selbst.“

Nach Assassin’s Creed 3 hat sich die Geschichte rund um Abstergo und den Templern mehr und mehr unwichtig angefühlt. Es bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal interessanter wird.