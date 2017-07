Assassin’s Creed Origins – Die Map wird riesig

Assassin’s Creed Origins soll die eingestaubte Franchise aus dem Hause Ubisoft wieder zu neuem Glanz verhelfen. Mit neuen Gameplay-Mechaniken und einem neuen Setting, bzw. einem sehr alten. Das alte Ägypten wird der Spielplatz für uns werden, doch wie groß wird dieser Spielplatz sein?

Assassin’s Creed Origins Game Director Ashraf Ismail wollte zwar nicht die genaue Größer der Assassin’s Creed Origins Map bekanntgeben, verriet aber, dass sie größer werden wird, als die in Black Flag.

Ein kleiner Fact-Check ergibt, dass die Map von Black Flag 13*13 Kilometer groß war, was darin resultierte, dass es mehr als eine halbe Stunde dauerte, von einem Ende der Karte zum nächsten zu segeln. Ashraf verriet wie gesagt keine Zahlen, sagte aber, dass die Karte mindestens doppelt so groß sein wird, wie Havanna.

Ubisoft selbst scheint die Kartengröße aber nicht so wichtig zu sein, wie dessen Inhalt. Auch in Black Flag war die Karte zum Großteil mit Wasser bedeckt, was die eigentliche Action des Spiels auf verschiedene, kleinere Punkte lenkte. Auch in Assassin’s Creed Origins wird die gesamte Karte von Beginn an zugänglich sein, allerdings „muss“ erst ein Intro angeschaut werden, bis der volle Zugang zu ganz Ägypten gewährt wird.

Assassin’s Creed Origins erscheint am 27. Oktober für PC und Konsolen.

Quelle