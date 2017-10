Assassin’s Creed Origins – Dynamische Auflösung soll es richten

Der nahende Launch der Xbox One X bringt das Thema Auflösung zurück in die Münder der Gamer, falls es jemals wirklich „weg“ war. Mit Assassin’s Creed Origins am Horizont wird es einer der Titel sein, der von Anfang an im Rampenlicht stehen wird.

Game Director Ashraf Ismail verriet in einem Interview, dass Assassin’s Creed Origins das Beste aus allen Konsolen kitzeln wird. Erreichen möchte Ubisoft dies mit dynamischen Auflösungen. Das bedeutet: je nach verfügbarer Leistung und auch nach Situation im Spiel, wird die Auflösung des Titels nach oben oder aber auch nach unten skaliert.

Ismail verriet weiter, dass die Auflösung aber nicht zu Lasten der Framerate gehen wird. Sollte also die Framerate drohen einzubrechen, wird die Auflösung angepasst, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu bieten.

Zudem wird die Xbox One-Fassung ein Update erhalten, was es Assassin’s Creed Origins erlaubt auf einer höheren Auflösung zu rendern.