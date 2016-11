Assassin’s Creed The Ezio Collection – Ab sofort zum Kauf bereit

Pressemeldung – Ubisoft gab heute bekannt, dass Assassin’s Creed The Ezio Collection ab sofort für das PlayStation 4 Computer-Entertainment-System und Xbox One erhältlich ist.

Assassin’s Creed The Ezio Collection führt die Spieler zurück auf die Straßen und Dächer von Florenz, Venedig, Rom und Konstantinopel und beinhaltet die spannenden Einzelspielerkampagnen und Einzelspieler-Addons von Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Brotherhood und Assassin’s Creed Revelations mit verbesserter Grafik für PlayStation 4 und Xbox One. Außerdem enthält die Kollektion die Kurzfilme Assassin’s Creed Lineage und Assassin’s Creed Embers, die einen genaueren Einblick in die Hintergrundgeschichte des verwegenen und gefährlichen Ezio geben.

Die Geschichte Ezios ist zur Zeit der Renaissance angesiedelt. Durch den mörderischen Verrat an seiner Familie, beginnt sein langer Weg der Rache nach Vergeltung. In der dreiteiligen Saga von Assassin’s Creed The Ezio Collectionerleben die Spieler mit, wie Ezio sich von einem ungestümen jungen Mann voller Rachegelüste zu einem Erwachsenen und Meisterassassinen entwickelt, der als Mentor neue Rekruten mit seinem Verstand und seiner Weisheit ausbildet.

Assassin’s Creed The Ezio Collection wurde von Virtuos, einem weltweit führenden Produzenten für Videospielinhalte, in Kollaboration mit Ubisoft Montreal produziert und enthält eine verbesserte Grafik, einschließlich einer Auflösung von 1080p, aufgebesserter Texturen, Licht- und visueller Effekte. Das Spiel profitiert von den Vorteilen der aktuellen Konsolengeneration, da Nachbearbeitungsprozesse wie Godrays, Anti-Aliasing, Depth of Field und Motion Blur für eine noch bessere Spielerfahrung implementiert wurden und die Spieler somit einlädt, die Abenteuer von Ezio zu entdecken oder neu zu erleben.

Gilles Langourieux, CEO von Virtuos, sagt: „Wir wollen branchenführendes Design und Entwicklungen abliefern und der heutige Launch ist eine Beispiel für unsere Kapazitäten. Wir können es kaum abwarten, die Reaktionen der Spieler zu hören.“

Assassin’s Creed ist eine Action-Adventure-Serie, die in realistisch nachempfundenen offenen Welten in historisch wichtigen Zeiten spielt, wie zum Beispiel dem Dritten Kreuzzug, dem goldenen Zeitalter der Piraterie und der Industriellen Revolution. Ursprünglich 2007 veröffentlicht, hat sich Assassin’s Creed über 100 Millionen Mal weltweit verkauft und das Franchise gilt heute als eine der bestverkauften Serien überhaupt. Assassin’s Creed, anerkannt für eines der reichhaltigsten und fesselndsten Storytellings der Industrie, hat sich über die Jahre eine Position als echte Entertainment-Lizenz erarbeitet.

Mit steigendem Interesse an der Welt von Assassin’s Creed, konnte Ubisoft die Marke um Comic-Bücher, Mobile-Games, Romane sowie dem Kinofilm Assassin’s Creed, der am 27. Dezember 2016 in die Kinos kommt, erweitern.