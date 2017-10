Assassins Creed Origins – Das Preview Special zum Spiel von Ubisoft

Es dauert nicht mehr lange, bis uns Ubisoft mit Assassin’s Creed Origins ins alte Ägypten entführt. Eine Welt, die schön und fremd zu gleich ist und auch für die Franchise von Assassin’s Creed viel bedeutet.

So wurde beispielsweise das Kampfsystem komplett überarbeitet. Es wird nicht länger nur auf Kontern ausgelegt werden und auch die versteckte Klinge ist keine Garantie für einen Instant-Kill.

Ubisoft zeigt in einem brandneuen Preview Special was auch in der Story von Assassin’s Creed Origins auf die Gamer zukommen wird. Das Video geht aber auch schon auf die angesprochenen Veränderungen und Neuerung des Gameplays ein.

Assassin’s Creed Origins erscheint weltweit am 27. Oktober 2017 für die Xbox-One-Produktfamilie von Microsoft inklusive Xbox One X, sobald diese am 7. November 2017 veröffentlicht wird, für das PlayStation4 Pro-Computer-Entertainment-System, für PlayStation4 und Windows PC.