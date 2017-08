Assassins Creed Origins – Die Geheimnisse des alten Ägypten

Jeder, der sich etwas für Geschichte interessiert oder für Geheimnisse, wird sich schon gefragt haben, wie die Pyramiden gebaut wurden, wie alt die Sphinx wirklich ist und was unter ihr verborgen liegt. Es wird wohl noch viel Zeit verstreichen, bis die moderne Wissenschaft diese Geheimnisse lüftet, Ubisoft allerdings braucht dafür weniger Zeit.

In einem Interview mit Assassin’s Creed Origins Game Director Ashraf Ismail, mit Ausgamers, wurde eben diese Frage gestellt. Wie wird Ubisoft mit solchen Geheimnissen und Möglichkeiten umgehen. Ismail ließ sich nicht lumpen, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er sagte:

„Mit der Entscheidung für ein Setting wie das alte Ägypten, geben wir uns natürlich der Fantasie hin; dem Mythischen, dass die Menschen damit heute verbinden. Obwohl es unsere Handschrift trägt, haben wir versucht bei dem zu bleiben, was heute bereits bekannt ist. Wir haben viele Ägyptologen in unserem Team, die uns dabei helfen Wissen und Vielfalt ins Spiel zu bringen. Wir wollten aber Antworten geben: wer sind diese maskierten Figuren. Warum sind die Gottheiten Menschen mit Tierköpfen? Was liegt unter den Pyramiden und unter der Sphinx? Wir haben unseren Touch mit einfließen lassen. Wir möchten, dass die Leute erfahren und entdecken, was nicht nur für Ägypten bedeutet, sondern auch für Assassin’s Creed. Und was es letztlich für die Brotherhood bedeutet, denn es gibt dort ebenfalls eine Bedeutung dafür.“

Weiter sagte er: „Die Geschichte von Bayek handelt nicht nur über einen Typen, der einfach so entschieden hat, eine Gruppe von Leuten zusammenzustellen und es so zu machen. Nein, er geht auf eine persönliche Reise und entdeckt dadurch viele Elemente der Geheimnisse von Ägypten. Das war uns wichtig, dass die Geschichte die Geheimnisse anspricht. Es war uns auch wichtig, dass die Geheimnisse von Ägypten ebenso Bayek umfassen. Sicher haben wir das alles berücksichtigt, haben auch unseren eigene Note hinterlassen. Was den Animus betrifft haben wir eine tolle Antwort gefunden. Was diesen Teil des Spiels betrifft, darüber können wir noch nicht reden.“

Es scheint so, als könnte Assassin’s Creed Origins endlich wieder ein Spiel der Reihe werden, dass sich auf die richtigen und wichtigen Aspekte der Franchise besinnt. Genaueres werden wir am 27. Oktober erfahren, wenn Assassin’s Creed Origins offiziell erscheint.

