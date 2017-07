Assassins Creed Origins – So hoch könnt ihr leveln

Assassin’s Creed Origins will Vieles anders machen. Bekannte Gameplay-Mechaniken wurden ersetzt oder derart verändert, dass sie fast nichts mehr mit dem gemein hatte, was in der Reihe bisher zu sehen war.

So setzt Ubisoft mit Assassin’s Creed Origins mehr auf einen Rollenspielcharakter. Es wird eine Levelgrenze geben und andere Details, die es so noch nicht in einem Assassin’s Creed-Titel gab. Angesprochene Levelgrenze wird, wie Ubisoft jetzt bekannt gab bei 40 liegen.

Zudem wird es eine Fähigkeit geben, mit dessen Hilfe ihr Tiere zähmen könnt, in wie weit das direkten Einfluss auf das Spielgeschehen hat, ist aber noch unklar. Und für alle, die bereits gemerkt haben, dass die Steuerung von Assassin’s Creed Origins etwas träge reagiert hat: auch hier könnt ihr die Sensitivität natürlich nach euren Wünschen und Vorstellungen kalibrieren.

Assassin’s Creed Origins am 27. Oktober für PC und Konsolen.

Quelle