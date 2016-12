Astroneers – Bald beginnt der Early Access

Weltraum-Games, in denen man sich selbst überlassen ist, in denen alles prozedural generiert ist, sind ja nichts Neues. Allerdings wurden auch schon oft Versprechungen gemacht, die letztlich nicht eingehalten werden konnten. Entwickler System Era will das anders angehen.

Ihr Titel Astroneers lässt euch auf fremde Welten fliegen, um dort den Planeten zu entdecken und Rohstoffe zu finden, um im virtuellen 25 Jahrtausend noch reicher zu werden. Denn ein neuer Goldrausch ist über die Menschheit gekommen und ihr wollt auch eurer Stück vom Weltraumkuchen.

Astroneers lässt euch nicht nur Basen und Fahrzeuge bauen, ihr könnt das ganze Antlitz des Planeten verändern. Grabt euch ins Zentrum des Planeten oder erschafft ganze Berge. Astroneers könnt ihr entweder alleine spielen oder mit Freunden im lokalen oder online Multiplayer.

Die Gute Neuigkeit ist, dass Astroneers bereits am 16. Dezember via Eary Access bei Steam und im Game Preview Programm von Xbox One angespielt werden kann.