Atomic Heart – Verrücktes Gameplay steht online

Den Entwickler MundFish kennen wohl nur die wenigsten unter euch, was das Studio aber nicht daran hinter Spiele zu entwickeln. Ihr aktuelles Projekt hört auf den Namen Atomic Heart.

Atomic Heart wird ein Action-RPG-Adventure, das im Grunde zeigt, was alles in Russland passieren hätte können aber nie passiert ist. In der Rolle eines KGB Agenten werdet ihr in die Einrichtung 3826 geschickt.

Was genau euch dort erwartet, zeigt ein brandneues Gameplay Video zu Atomic Heart, das für Xbox One, PC und PS4 erscheinen wird.