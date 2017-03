Avatar – Ubisoft entwickelt ein Spiel aus dem Filmuniversum

Pressemeldung – Ubisoft kündigte heute die Partnerschaft mit Lightstorm Entertainment und Fox Interactive an, um gemeinsam an einem innovativen, neuen Spiel für Konsolen und PC zu arbeiten, welches auf dem wunderschönen und gefährlichen Mond Pandora spielt und auf dem Franchise Avatar des Regisseurs, Autors und Produzenten James Cameron basiert. Die Entwicklung des Spiels wird vom Ubisoft-Studio Massive Entertainment geführt.

steht hinter der Kreation von Tom Clancy’s The Division , welches letzten Frühling mehrere Rekorde in der Spieleindustrie gebrochen hat, unter anderem den Rekord für das meistverkaufte neue Spielefranchise der Branche in der ersten Woche. Nun arbeitet das Entwicklerstudio an einem neuen Blockbuster-Titel basierend aufdem kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten. Aktuell befinden sich vier Fortsetzungen zuin der Entwicklung. Lightstorm, Fox Interactive und Massive arbeiten gemeinsam an einem Spiel, welches das-Universum im Einklang mit den Filmen weiter und tiefer, in einer spannenden und innovativen Art und Weise, durchleuchtet.